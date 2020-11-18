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وزارة الحكم المحلي تبحث تعاونها مع الشركات الخاصة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:20

خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد
خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد

غزة- الرأي

التقى وفد من الشركات الخاصة في قطاع غزة وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقة فيما بينهم.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم وفد الشركات رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سليم  أبو كميل للتجارة والمقاولات الـ م. عبد الجواد أبو كميل، وأصحاب شركة  Renewable_energy للطاقة المتجددة الـ م. نبيل معروف والـ م. أحمد معروف.
ورحب وكيل وزارة الحكم المحلي بالحضور، وشكرهم على دورهم الهام في أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والشركات الخاصة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الهيئات المحلية.
وناقش الطرفان الجهود التي يمكن أن تُبذل من أجل تطوير العلاقة وتعزيزها بين الشركات الخاصة والوزارة ، مؤكدين على أهمية تحقيق الإنجازات بشكل ملموس على أرض الواقع.
بدوره، أكد أبو راس على أهمية دور وزارة الحكم المحلي والشركات الخاصة في تسيير أمور متطلبات الهيئات المحلية والوزارة وأبدى ترحيباً كبيراً لاقتراحاتهم.
كما استعرض أبو راس أهم المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم المحلي مؤخرًا والمشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من قبل الهيئات المحلية.

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