مركبة دراغون التابعة لـ"سبايس اكس" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت مركبة "دراغون" من صنع "سبايس اكس" التي تنقل أربعة رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية.

وأظهرتْ مشاهدُ بثتْها وكالةُ الفضاء الأميركية (ناسا) عبرَ الانترنت المرحلةَ الأولى من الالتحام. أمّا المرحلةُ الثانية فحصلتْ بعدَ دقائقَ قليلة. وكانَ الصاروخُ فالكون من مركز كينيدي الفضائي ينقلُ ثلاثةَ روادٍ أميركيين وآخرَ يابانياً. وينضمُ الروادُ الأربعة في محطة الفضاء الدولية الى رائدَيْن روسيَيْن وأخرى أميركية موجودين فيها، ومن المقرر أنْ يَبقَوْا ستةَ أشهرٍ في المختبر المداري على ارتفاعِ نحوِ أربعِمئةِ كيلومترٍ عن الأرض.