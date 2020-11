مايكروسوفت تتيح للمستخدمين دمج عدد من التطبيقات بمنصة Teams..

تقدم مايكروسوفت القدرة على دمج تطبيقات العمل الشائعة مثل Asana في الاجتماعات عبر منصة Teams الخاصة بها، بعد أن كانت الاجتماعات تقتصر في السابق على الدردشات والاتصالات، ولكن يمكن للمستخدمين الآن دمج 20 تطبيقًا جديدًا في اجتماعاتهم، فعلى سبيل المثال، يمكنك مناقشة وتعديل مشروع تم إنشاؤه في Asana مع الآخرين مباشرةً داخل اجتماع Teams.



ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، قالت مايكروسوفت، إن التطبيقات الجديدة للاجتماعات تنضم إلى أكثر من 700 تطبيق متوفر بالفعل في متجر تطبيقات Teams.



وتعمل الشركة أيضًا على توفير نظام Power Platform الخاص بها، والذي يوفر أدوات ذات تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء التطبيقات وروبوتات المحادثة ومهام سير العمل ونشرها، وكلها متاحة داخل Teams مباشرةً.



يعد تطبيق Power Apps for Teams استوديو ، حيث يمكن للمستخدمين إدارة بيانات التطبيق والاتصالات، وإنشاء واجهات التطبيقات وتعديلها.



يحتوي تطبيق Power Automate على مصمم سير عمل وقوالب لمساعدة المستخدمين على أتمتة المهام الروتينية، ويتيح تطبيق Power Virtual Agents لـ Teams للمستخدمين إنشاء برامج روبوت منخفضة التعليمات البرمجية ونشرها وإدارتها.



كما أنه بالإضافة إلى ذلك، أتاحت مايكروسوفت Dataverse for Teams، وهو نظام أساسي لبيانات التعليمات البرمجية المنخفضة، متاحًا بشكل عام للاستخدام في Teams لمساعدة المسؤولين على التحكم في البيانات المستخدمة لإنشاء التطبيقات والعمليات الأخرى في Teams.



أصبح لدى Microsoft Teams الآن 115 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة أكثر من 50% عما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط.



تضيف مايكروسوفت عددًا كبيرًا من ميزات مؤتمرات الفيديو الجديدة للاستفادة من عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب الوباء للتنافس بشكل أفضل مع Google Meet و Zoom وغيرهما، حيث أضافت مايكروسوفت مؤخرا وضع Together الذي يسمح للمشاركين بالجلوس بجوار بعضهم البعض تقريبًا، كما أتاحت المزيد من تطبيقات الجهات الخارجية للاستخدام أثناء اجتماعات Teams