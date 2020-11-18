قطر تستضيف بطولة كأس العالم للأندية فبراير المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء، عن استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم للأندية 2020 خلال الفترة من 1 حتى 11 من فبراير المقبل.

يأتي ذلك للمرة الثانية، بعد نجاح قطر في تنظيم نسخة العام الماضي، والتي أحرز لقبها نادي ليفربول الإنكليزي.

وكان من المقرر إقامة منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، إلا أن التطورات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا في أنحاء العالم حالت دون ذلك.

وفي ضوء انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في قطر خلال الأشهر الأخيرة، يتوقع إتاحة الفرصة أمام المشجعين من داخل الدولة لحضور منافسات البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم، وسيعلن عن تفاصيل تذاكر المباريات في وقت لاحق.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، أن “الحدث يؤكد جاهزيتنا نحو استضافه كأس العالم 2022.”

من جانبه، أكد حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أنه “لا شك أن استضافة قطر بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية ستتيح فرصة مثالية لاكتساب مزيد من الخبرات مع الاقتراب أكثر من تنظيم مونديال 2022 بعد نحو عامين من الآن”.

وشدد الذوادي على “مواصلة العمل عن قرب مع شركائنا لتقديم تجربة استثنائية للمشجعين واللاعبين والإداريين على طريق الإعداد لاستضافة النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

يشار إلى أن قطر ستستضيف بداية من الأربعاء منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لأندية شرق القارة، بإقامة 40 مباراة، وسط تدابير صحية صارمة، لضمان سلامة الجميع، ومنع انتشار كوفيد-19 بين المشاركين في البطولة.

وكانت الدوحة قد نجحت في تنظيم منافسات البطولة ذاتها لأندية الغرب، والتي شهدت 35 مباراة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول الماضيين.

وأقيمت المباريات في ظل إجراءات صارمة شملت التحرك المحدود والآمن لجميع المشاركين ضمن نطاق يقتصر على مقار الإقامة وملاعب التدريب والاستادات، بهدف منع انتشار الفيروس.