دوري الأمم .. إسبانيا تذل ألمانيا بسداسية تاريخية

تلقى المنتخب الألماني هزيمة مُذلة على يد نظيره الإسباني، في مباراتهما معا، التي جرت على ملعب “لا كارتوخا” في آخر ساعات الثلاثاء، وانتهت بفوز كاسح وعريض لأصحاب الأرض وصل قوامه لسداسية مع الرأفة، في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

احتاج المنتخب الإسباني 17 دقيقة فقط لاستكشاف مرمى العملاق مانويل نوير، عن طريق ركلة ركنية أرسلها فابيان رويز من الجانب الأيمن على القائم البعيد، ليرتقي لها زميله في الملاعب الإيطالية ألفارو موراتا برأسية ولا أروع، اكتفى حارس مرمى بايرن ميونخ بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وكاد فيران توريس أن يعزز تقدم بلاده في انفراد صريح مع نوير، إلا أن الأخير أجاد في الدفاع عن مرماه، قبل أن يُعيد توريس المحاولة عند الدقيقة 33، بمتابعة سهلة لرأسية دانيال أولمو التي ارتدت من العارضة، قبل أن يقتل رودريغو هيرنانديز الشوط الأول والمباراة إكلينيكيا بالهدف الثالث، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ومع بداية الحصة الثانية، أضاف فيران توريس هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب لاروخا، إثر هجمة مرتدة منظمة انتهت بعرضية من خوسية غايا من يسار منطقة الجزاء، وصلت لمهاجم مانشستر سيتي داخل مربع العمليات، ليغالط نوير بتسديدة أرضية في الشباك، قبل أن يوقع على الهاتريك بتسديدة شبه مستحيلة من على حدود منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، أنهى المنتخب الإسباني مهرجان الأهداف، باختراق رائع من غايا من الناحية اليسري داخل منطقة الجزاء، وفي الأخير مرر كرة أرضية لم يجد ميكيل اويارزابال صعوبة في إيداعها في الشباك، لتنتهي القمة الأوروبية بفضيحة تاريخية للناسيونال مانشافت.

بهذه النتيجة، يكون بطل العالم وأوروبا الأسبق، قد انفرد بصدارة المجموعة الرابعة، بوصوله للنقطة الحادية عشر، مبتعدا بنقطتين عن الماكينات الألمانية، وبالتبعية تأهل المتصدر إلى الدور نصف النهائي لثاني نسخ البطولة المستحدثة.