مباحث التموين تضبط 21 طن من المواد التموينية الفاسدة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة مباحث التموين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني خلال اليومين الماضيين 21 طن من المواد التموينية والغذائية المخالفة للمواصفات المعمول بها في وزارة الاقتصاد في مهمات مختلفة على مستوى محافظات غزة.



وأوضحت دائرة مباحث التموين أن الضبطيات تمت لسلع ومنتجات غذائية متنوعة بسبب مخالفتها للمواصفات الفلسطينية وتدني جودتها، بالإضافة إلى تزوير بطاقة البيان لبعضِ المنتجات.



وذكرت مباحث التموين أنه تم تحويل ملفات الكميات المخالفة لوزارة الاقتصاد الوطني من أجل تسوية أوضاعهم القانونية وتعديل مواصفاتها لكي تتطابق مع المواصفات الفلسطينية.



وفي سياق متصل، أتلفت مباحث التموين خلال جولاتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني 464 كجم من المواد التموينية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.



وتتابع مباحث التموين على مدار الساعة المنشآت التجارية والشركات والأسواق لمطابقة مواصفات تلك المنتجات للمواصفات الصحية الفلسطينية، والتأكد من جودتها وسلامتها قبل استخدامها من قبل المواطنين.