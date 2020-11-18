الأوقاف تنعى عددًا من العلماء الذين وافتهم المنية جراء كورونا

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الدعاة والعلماء الشيخ مقداد يالجن والشيخ داعي الإسلام الشهال والشيخ علي بن حسن الحلبي الاثري والشيخ عبدالرحمن السحيم, الذين وافتهم المنية إثر إصابتهم بفايروس كورونا.

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من الأمة العربية والإسلامية وعائلاتهم وأسرهم، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهليهم وذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف: "إن شعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية افتقدوا دعاة أجلاء قضوا جُل حياتهم في الدعوة إلى الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين".

يذكر أن الشيخ مقداد يالجن تركي الجنسية ويُعد من أكبر المحققين والفائز بجائزة الملك فيصل للدراسات الاسلامية, والشيخ داعي الإسلام الشهال أحد أكبر الدعاة على منهج أهل السنة في لبنان, والشيخ علي بن حسن الحلبي الاثري أحد ابرز تلاميذ الامام الالباني وله عشرات الكتب التي حققها, والشيخ عبدالرحمن السحيم الداعية بوزارة الشؤون الاسلامية.

