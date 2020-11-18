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تعليم شمال غزة توزّع كتب المنهاج المكبّرة على الطلبة ضعاف البصر

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:18

تعليم شمال غزة توزّع كتب المنهاج المكبّرة على الطلبة ضعاف البصر
تعليم شمال غزة توزّع كتب المنهاج المكبّرة على الطلبة ضعاف البصر

غزة- الرأي

وزعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع جمعية "سلام للإغاثة والتنمية" كتب المنهاج الدراسي المكبّرة الخاصة بالفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي، للطلبة ضعاف البصر.
جاء ذلك بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف التربية الخاصة أ. ميسّر الفراني، ومشرف الإرشاد أ. رائد الرن، ورئيس قسم الكتب أ. محمد أبو رية.
وثمّن أ. شهاب الجهد الكبير الذي تبذله جمعية "سلام للإغاثة والتنمية" لخدمة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات لمدارس وطلاب الشمال من بينها توزيع الكتب المكبّرة لضعاف البصر، مؤكداً أن مجال الدعم الخيري في قطاع التعليم لا يقل أهمية عن دعم القطاعات الأخرى.
وأوضح أ. شهاب أن عدد النسخ المكبّرة التي تم تسليمها للطلبة بلغت (85) نسخة لجميع المواد الدراسية في مختلف المباحث.
كما ثمّن أ. شهاب دور قسم التربية الخاصة والإرشاد الذي يتابع عن كثب أحوال الطلبة الصحية والنفسية والسلوكية ويعمل على تقديم المعالجات المناسبة لها سواء بجهود ذاتية، أو من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي.
 

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