الصحة تبدأ بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني

غزة- الرأي

أفاد مدير عام تنمية القوى البشرية د.رامي العبادلة أنه تم البدء بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني للأطباء الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في جميع التخصصات الطبية لعدد ما يزيد عن 180 طبيباً في جميع المستويات الدراسية

كما بيّن د. العبادلة أنه تم عقد الامتحانات في ظروف استثنائية مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة الممكنة والتعامل مع الموقف بحذر شديد تزامنا مع انتشار فيروس كورونا بين الكوادر الصحية وفي المجتمع.

وتابع انه تم توزيع المتقدمين على مدار الأسبوع بشكل يضمن تباعدهم حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن برنامج البورد هو برنامج معتمد من المجلس الطبي الفلسطيني مدته خمس سنوات للتخصصات الجراحية، وأربع سنوات للتخصصات الأخرى، وأن وزارة الصحة بدورها تدعم هذا البرنامج من خلال الاشراف والتدريب على البرنامج من قبل مجموعة من الأطباء والاستشاريين من الكفاءات الوطنية من داخل الوطن في مراكز التدريب المعتمدة من الصحة.