وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر بطاقات التعلم الذاتي للصفوف من (1-4) وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يتفقد المدارس الخاصة ورياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبدأ بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تلجأ لافتتاح أقسام "كوفيد " في عدة مستشفيات لتزايد الإصابات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذر من الموجة القادمة لـ"كورونا" في ظل عدم التزام المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين والأراضي الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة توزّع كتب المنهاج المكبّرة على الطلبة ضعاف البصر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تعزز إجراءاتها الوقائية للحفاظ على طواقمها والمرضى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تشيد بإجراءات الوقاية في مجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية 40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تبدأ بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:01

الصحة تبدأ بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني
الصحة تبدأ بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني

غزة- الرأي

أفاد مدير عام تنمية القوى البشرية د.رامي العبادلة أنه تم البدء بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني  للأطباء الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في جميع التخصصات الطبية لعدد  ما يزيد عن 180 طبيباً  في جميع المستويات الدراسية 
كما بيّن د. العبادلة أنه تم عقد الامتحانات  في ظروف استثنائية مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة الممكنة والتعامل مع الموقف بحذر شديد تزامنا مع انتشار فيروس كورونا بين الكوادر الصحية وفي المجتمع. 
وتابع انه تم توزيع المتقدمين على مدار الأسبوع بشكل يضمن تباعدهم حفاظاً على سلامة الجميع.
يذكر أن برنامج البورد هو برنامج معتمد من المجلس الطبي الفلسطيني مدته خمس سنوات للتخصصات الجراحية، وأربع سنوات للتخصصات الأخرى، وأن وزارة الصحة بدورها تدعم هذا البرنامج من خلال الاشراف والتدريب على البرنامج من قبل مجموعة من الأطباء والاستشاريين من الكفاءات الوطنية من داخل الوطن في مراكز التدريب المعتمدة من الصحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟