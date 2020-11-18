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التعليم تنشر بطاقات التعلم الذاتي للصفوف من (1-4)

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:17

التعليم تنشر بطاقات التعلم الذاتي للصفوف من (1-4)
التعليم تنشر بطاقات التعلم الذاتي للصفوف من (1-4)

غزة- الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي مجموعة بطاقات التعلم الذاتي التي تقوم بشرح دروس المنهاج للطلبة من الصف الأول وحتى الرابع كي يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من متابعة التعلم الذاتي في البيت.
حيث عملت الوزارة على إعداد وإنتاج مجموعة من مصادر التعلم الذاتي لتكون داعمة لتعلم الطلبة وملائمة لجميع سناريوهات التعلم المختلفة (التعلم المدمج والتعلم عن بعد).
وبين أ. حاتم شحادة مدير دائرة التدريب التربوي أن المرحلة الأولى تشمل المراحل الأساسية من الصف الأول حتى الرابع حيث تكون مباحث اللغة العربية والرياضيات للصف الأول والتاني, في حين تكون اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم للصفين الثالث والرابع.
وأشار شحادة إلى أن البطاقات تم بنائها على أساس المهارات في المناهج وتتيح للطالب التعامل معها بشكل ذاتي وبمساندة من ولي الأمر وتحتوي على شرح وافي للمهارات وأمثلة وروابط لفيديوهات وأنشطة يقوم الطالب بحلها وإرشادات لولي الأمر.
وأوضح أنه تم إعداد جدول زمني لتنفيذ بطاقات التعلم الذاتي كما تسعى الوزارة إلى نشر المزيد من بطاقات التعلم الذاتي لمختلف المراحل الدراسية ضمن المرحلة الثانية حيث تستهدف الطلبة من الصف الخامس حتى التاسع.
ويمكن تنزيل البطاقات من خلال بوابة روافد الإلكترونية بالضغط هنا: 
 

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