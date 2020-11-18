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مجمع ناصر ينجح في إنقاذ ساق رجل ستيني من البتر

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:32

مجمع ناصر ينجح في إنقاذ ساق رجل ستيني من البتر
مجمع ناصر ينجح في إنقاذ ساق رجل ستيني من البتر

خان يونس- الرأي

نجح طاقم جراحة الأوعية الدموية بمجمع ناصر الطبي من إنقاذ ساق رجل ستينى من البتر في اللحظات الأخيرة.

وأفاد استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحات الدقيقة د. محمد كلوب أن المريض كان يعاني من آلام شديدة في عضلة القدم الخلفية وغرغرينا صاعدة من الاصبع الأكبر في القدم اليسرى، مشيرا الى إجراء الفحوصات اللازمة ومنها صورة تلفزيون للأوعية الدموية، التي أكدت على ضرورة اجراء عملية استكشاف طارئة لكافة شرايين الركبة وتفرعاتها وكذلك الشريان الفخذي، وذلك بسبب وجود نبض خفيف جدا في أحد الشرايين بعد الانقسام الثلاثي خاصة وأن القسطرة الطرفية التي أجريت له سابقا لم تستطع تلوين الشريان بسبب بطئ الدم الوارد للشريان وسرعة جهاز التصوير وفق قول د. كلوب

وقال:" بعد اتمام كافة الفحوصات تم عمل اجراءات دخول المريض الى مستشفى الياسين قسم الجراحة (رجال) في مجمع ناصر الطبي للعلاج الطارئ، وفي اليوم التالي خضع المريض لعملية جراحية كبرى تم فيها استكشاف جميع الشرايين، وتنظيفها من الدم المتخثر وتبين وجود تضيق شرياني شديد في منطقة الركبة وتم إزالة التضييق ووضع رقعة وريدية حتى تفرع الشريان الابظي الثلاثي (الركبة)، وبحمد الله جرى الدم في عروق المريض من جديد وانحصرت الغرغرينا ولا يحتاج لأي بتر، لافتا إلى أن العملية استمرت لأربع ساعات متواصلة".

وأضاف:" أن المريض الآن بصحة جيدة وتلاشت عنه الالتهابات الناتجة عن الغرغرينا بعد أن تلقى علاجات مكثفة، الأمر الذي كان بمثابة مفاجئة لأبناء المريض بعدما علموا بنجاح عملية مريضهم وتمكنه من السير على قدميه من جديد ".

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