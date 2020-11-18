وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستأنف برنامج البورد الفلسطيني في تخصص طب الأسرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة التي تدخل القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُغلق 38 محلاً ومنشأة وتوقف 106 مخالفاً وكالة الرأي الفلسطينية وفد بحريني بـ"إسرائيل" وبومبيو يزور مستوطنات بالضفة والجولان وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ17 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية موسكو: المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية تتناقض مع القانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتابع أداء الفصول الافتراضية للمباحث المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون سبسطية في نابس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر ينجح في إنقاذ ساق رجل ستيني من البتر
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:15

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد
وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية والأمن الوطني، العميد محمد الجريسي لتهنئته بالمنصب الجديد وبحث سبل التعاون المشترك.
ورافق الأغا خلال الزيارة، نائب مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. عبد الله أبو عليان، ومدير دائرة بحوث الدعوة أ. وفا عياد.
وأعرب الأغا عن تقديره للثقة التي حظي بها الجريسي في قيادة التوجيه السياسي, منوهًا الى أن الأمانة الملقاة على عاتقه كبيرة في ظل التحديات التي تواجه مسيرة البناء, سائلا الله له التوفيق والسداد.
وأكد الأغا أن المرحلة القادمة بحاجة لمزيد من التنسيق والتواصل مع الهيئة لخدمة الدين، خاصة وأن عمل الهيئة جزء من عمل ورسالة الأوقاف في توجيه وإرشاد الناس, مشيراً إلى أن بناء المجتمع يأتي من خلال التأثير الفاعل في الخطط والبرامج وتعزيز الانتماءات.
من جانبه ثمن الجريسي زيارة وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له, منوهاً الى أن هيئته تتقاطع مع الأوقاف في مجالات مختلفة وبحاجة لتعاون وتنسيق مشترك كالإصلاح المجتمعي وتعزيز الجانب الديني
 

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد 125995174_3532950913467627_201846782376263152_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟