وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية والأمن الوطني، العميد محمد الجريسي لتهنئته بالمنصب الجديد وبحث سبل التعاون المشترك.

ورافق الأغا خلال الزيارة، نائب مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. عبد الله أبو عليان، ومدير دائرة بحوث الدعوة أ. وفا عياد.

وأعرب الأغا عن تقديره للثقة التي حظي بها الجريسي في قيادة التوجيه السياسي, منوهًا الى أن الأمانة الملقاة على عاتقه كبيرة في ظل التحديات التي تواجه مسيرة البناء, سائلا الله له التوفيق والسداد.

وأكد الأغا أن المرحلة القادمة بحاجة لمزيد من التنسيق والتواصل مع الهيئة لخدمة الدين، خاصة وأن عمل الهيئة جزء من عمل ورسالة الأوقاف في توجيه وإرشاد الناس, مشيراً إلى أن بناء المجتمع يأتي من خلال التأثير الفاعل في الخطط والبرامج وتعزيز الانتماءات.

من جانبه ثمن الجريسي زيارة وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له, منوهاً الى أن هيئته تتقاطع مع الأوقاف في مجالات مختلفة وبحاجة لتعاون وتنسيق مشترك كالإصلاح المجتمعي وتعزيز الجانب الديني

