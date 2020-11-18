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الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة التي تدخل القطاع

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:04

الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة التي تدخل القطاع
الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة التي تدخل القطاع

غزة- الرأي

واصل موظفو وقاية النبات والارشاد الزراعي والرقابة الزراعية بوزارة الزراعة، زياراتهم الميدانية علي عدد من المزارع بغزة،لمتابعة أصناف الخضار الجديدة، التي تدخل القطاع.
وخلال الجولات الميدانية التى جرت تم زيارة عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة من أصناف الخيار، والبندورة، والفلفل الحلووالفلفل الحار في محطات التجارب الزراعية المنتشرة في القطاع، التابعة لوزارة الزراعة وعدد من المزارعين الريادين والكلية الجامعية.
وتأتي هذة الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها الوزارة تماشيا مع عناصر إستراتيجية الزراعة في ضبط جودة المدخلات الزراعية والتي تعد جودة البذور جزء لا يتجزأ منها، في الحد من تداول البذور غير المعتمدة وعمليات الغش.
كما تهدف من ذلك الحفاظ علي المزارع الفلسطيني في إختيار الإصناف ذات الجودة والانتاجية العاليةوملائمتها للظروف الجوية ، وتقديم افضل الأصناف الموجودة عالميا.
 

125935662_3540634319349296_5383517249172865045_n الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة التي تدخل القطاع 126308333_3540634742682587_7177686076317876734_n
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