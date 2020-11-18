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الصحة تستأنف برنامج البورد الفلسطيني في تخصص طب الأسرة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:08

الصحة تستأنف برنامج البورد الفلسطيني في تخصص طب الأسرة
الصحة تستأنف برنامج البورد الفلسطيني في تخصص طب الأسرة

غزة- الرأي

استأنفت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة برنامج البورد الفلسطيني في تخصص طب الأسرة، وذلك بعد توقفها بشكل مؤقت خلال جائحة "كوفيد 19"، وذلك في قاعة تنمية القوى البشرية.

وأوضح مدير برنامج البورد الفلسطيني لطب الأسرة د. موسى عابد، أن الهدف الأساسي من برنامج البورد الفلسطيني تطوير قدرات الطواقم الطبية، والتعامل مع المشاكل الصحية بطرق الوقاية والمعالجة، والعمل على رفع المستوى الصحي للمواطن، ومشاركة العاملين في تدريب العاملين في القطاع الصحي، وتشجيع اجراء الدراسات الصحية التطبيقية.

وذكر د. موسى المشاكل التي واجهتهم خلال إعادة فتح قطاع غزة، وأهمها كيفية استعادة الأطباء لاستئناف أنشطة البورد، وضمان صحتهم والحفاظ على سلامتهم.

وأشار بأنه تم توزيع المتدربين على المراكز التدريبية لممارسة التدريب العملي في مراكز الرعاية الأولية بما يضمن عدم الازدحام ما بين الأطباء والمواطنين، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

ولفت د. موسى إلى أن المجلس الطبي يعمل وفق آلية وشروط لامتحان القبول ومن خلالها يحدد الطالب التخصص المطلوب، إذ يجتاز الطالب خلال الأربع سنوات عدة امتحانات بنجاح، ونهاية يتقدم للامتحان للحصول على البورد في طب الأسرة.

وتعتبر شهادة البورد الفلسطيني هي الشهادة العليا للتخصص في المجالات الطبية، لاسيما أنها تعادل شهادة الدكتوراه.

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