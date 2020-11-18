زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة

خان يونس- الرأي

نظم قسم الوقاية،و الإرشاد بمديرية زراعة خانيونس، جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات في المحافظة.

وجرى خلال الجولة تقديم الدعم الفني والإرشادوالتوجيهات اللازمة مع حصر مساحات دفيئات البندورة ،ومتابعة أصناف البذور الجديدة وكتابة الملاحظات الفنية وتوعية المزارعين بالتنوع في زراعة المحاصيل.

وتأتي هذه الجولات لتطبيق سياسة الوزارة في الوصول إلي الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل.

يذكر أن المديرية تقوم بمتابعة شكاوي المزارعين على مدار الساعة فى سبيل الوصول إلى إنتاج ذات جودة عالية.

