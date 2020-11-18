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زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:14

زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة
زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة

خان يونس- الرأي

نظم قسم الوقاية،و الإرشاد بمديرية زراعة خانيونس، جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات في المحافظة.
وجرى خلال الجولة تقديم الدعم الفني والإرشادوالتوجيهات اللازمة مع حصر مساحات دفيئات البندورة ،ومتابعة أصناف البذور الجديدة وكتابة الملاحظات الفنية وتوعية المزارعين بالتنوع في زراعة المحاصيل.
وتأتي هذه الجولات لتطبيق سياسة الوزارة في الوصول إلي الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل.
يذكر أن المديرية تقوم بمتابعة شكاوي المزارعين على مدار الساعة فى سبيل الوصول إلى إنتاج ذات جودة عالية.
 

زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة 125969098_3540701556009239_2783507559218898027_n 125857198_3540701379342590_5119910911421059140_n
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