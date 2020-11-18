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وزارة العمل تنفذ 7 مخالصات عمالية بقيمة 13325 شيكل

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:25

وزارة العمل تنفذ 7 مخالصات عمالية بقيمة 13325 شيكل
وزارة العمل تنفذ 7 مخالصات عمالية بقيمة 13325 شيكل

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديريات عمل الشمال والوسطى وخان يونس، 7 مخالصات عمالية بقيمة 13325 شيكل.
وتم في مديرية عمل الشمال 3 مخالصات عمالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وفي مديرية خان يونس مخالصتين بقيمة 5 آلاف شيكل، أما في مديرية عمل الوسطى فكانت قيمة المخالصتين 3325 شيكل.
وتم الانتهاء من جميع اجراءات المخالصات داخل مقر المديريات، وحصل العمال على كافة حقوقهم.
وتعمل الادارة العامة لعلاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

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