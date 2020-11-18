"التدريب" تفتتح دورة "الأمن والمجتمع" للرتب السيادية

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية، دورة بعنوان " لأمن والمجتمع" بمقر التدريب غرب مدينة غزة، بحضور كل من مدير عام المديرية العميد محمد خلف وعدد من ضبــاط المديرية وضبـاط وزارة الداخلية المشاركين في الدورة.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الأمن وعلاقته بالمجتمع ودور المنظومة الأمنية في حث المجتمع على المساهمة بفرض النظام من خلال توظيف الطاقات البشرية واللوجستية بالاضافة الى تعزيز العلاقة التكاملية و الشراكة بين المؤسسة الأمنية و فئات المجتمع لضمان مردود أمني بنتائح مؤثرة.

وفي هذا الصدد، أوضح العميد خلف أن المديرية العامة للتدريب تسعى لتطبيق برنامج تدريبي يشمل كافة عناصر الوزارة، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف الدورة 25 ضـابطاً من رتبة عقيد فمـا فوق من ضبـاط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

يُذكر ان معهد التنمية البشرية هو الجهة المكلفة بتنفيذ أعمال التدريب التخصصي والتنموي في وزارة الداخلية حيث أشرف على تنفيذ عشرات الدورات في ظل إجراءات الوقاية والسلامة لمكافحة انتشار فايروس كورونا.