"مرور الوسطى" تنظم طابور أركان لعناصرها

غزة- الرأي

نظمت إدارة شرطة المرور في المحافظة الوسطى طابور أركان لجميع ضباطها وأفرادها، بحضور العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور وعدد من قيادة المرور في القطاع.

من جانبه، أشاد العقيد أبو جياب خلال كلمة له؛ بدور شرطة مرور الوسطى وجهودها المبذولة في تنظيم حركة المرور، وحماية أرواح المواطنين، خاصة مع تزايد العبء عليها في ظل جائحة.

بدوره، أكد مدير شرطة مرور الوسطى المقدم طارق الكرد أن مرور الوسطى ستبقى على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، في حماية المواطن والحفاظ على أمنهم.

وفي الختام طابور الأركان كرمت قيادة شرطة المرور عددًا من ضباط مرور الوسطى المتقاعدين خلال العام الحالي.