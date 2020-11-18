الحكم المحلي تبحث سٌبُل التعاون المشترك مع الدفاع المدني

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع مدير عام الدفاع المدني، اللواء زهير شاهين، سبل التعاون المشترك بينهما وذلك من أجل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد مساعد المدير العام لشئون المحافظات العميد خليل قزعاط، ومساعد المدير العام لشئون العمليات والطوارئ العميد سمير الخطيب، ومدير إدارة الإمداد والتجهيز المقدم محمد شرير، ومدير إدارة الأمن والسلامة المقدم د.محمد المغير، ومدير الأمن والسلامة لمحافظة غزة الرائد م. طه أبو لطيف، وكان فى استقبالهم وكيل وزارة الحكم المحلي والمستشار حسن أبو ريالة، الوكيل المساعد للوزارة.

وثمن الوفد الجهود المبذولة من قبل الوزارة، مطالبين بتعزيز التعاون من أجل الوصول لحلول العديد من القضايا المطروحة والتي باتت تشكل عبئاً على كاهل المواطن والدفاع المدني في ذات الوقت.

وناقش المجتمعون المشاكل التي تواجههم أهمها شُح سيارات الإسعاف والإطفاء والتي تٌعد متهالكة ولم تتجدد بالمطلق والجديد منها ممنوع من الدخول إلى القطاع، بجانب مشكلة المد السكاني الذي بات كبير جدا، والبنية التحتية الضعيفة في ظل إقبالنا على فصل الشتاء وما يسببه من دمار بسبب الأمطار الكثيفة.

بدوره، رحب المهندس أبو راس بالحضور، وأثنى على جهودهم الجلية في خدمة الوطن والمواطنين، وأبدى ترحيبا بأي تعاون قادم بين الطرفين.

وأشار إلى أهمية توزيع المهام لعدم تداخلها في سبيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد على ضرورة عقد لجنة مشتركة تشمل ذوي الاختصاص من وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية والدفاع المدني من أجل وضع آلية سريعة لحل المشاكل والمعاملات العالقة بين الدفاع المدني والبلديات الأمر الذي سيؤسس للقاء أكبر لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن وتصب في مصلحته والمصلحة العامة وخاصة نظام الأبنية الجديد 2020.