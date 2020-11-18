"المتابعة الحكومية" تُشكّل لجنة مشتركة مع المزارعين والتجار

غزة – خاص الرأي:

شكلت لجنة المتابعة الحكومية لجنة مشتركة تضم وزارتي الاقتصاد والزراعة وممثلين عن المزارعين والتجار، وذلك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمزارعين، وتذليل العقبات.

وعقدت اللجنة لقاء مع ممثلين عن المزارعين وتجار المواد الزراعية اليوم الأربعاء، بحضور رئيسها د. محمد عوض، وكلاً من وكيلي وزارتي الزراعة والاقتصاد د. إبراهيم القدرة ود. رشدي وادي.

واستمعت لجنة العمل الحكومي خلال اللقاء من ممثلي المزارعين والتجار إلى مطالبهم والمعيقات التي تواجههم خلال أعمالهم، وجرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الملفات كافة، كما وناقش الطرفان سياسة استيراد وتصدير الخضروات، وعلاقة المؤسسات الحكومية ورعايتها لهذا القطاع المهم.

وأشاد الطرفان خلال اللقاء بالتطور اللافت في كميات الإنتاج الزراعي، مؤكدين سعيهم الدائم لدعم هذا القطاع بكافة السبل ووفق الإمكانات المتاحة.