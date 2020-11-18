المستشفى الاندونيسي: تشغل محطة التحلية الجديدة بقدرة 30 كوب يومياً

غزة- الرأي

بدأت دائرة الهندسة والصيانة بالمستشفى الاندونيسي، بتشغيل محطة التحلية الجديدة بقدرة إنتاجية (30) كوب في اليوم بتمويل وتنفيذ مؤسسة "العمل ضد الجوع"، ويأتي عمل المحطة بالإضافة للمحطة القديمة لزيادة كمية إنتاج مياه التحلية للمستشفى لسد احتياجاتها.

وثمن الدكتور شوقي سالم مدير المستشفى، دور مؤسسة العمل ضد الجوع وتعاونها مع المستشفيات في سبيل خدمة المواطنين، وتحقيق التنمية في كافة الجوانب التي تَمس حياة المواطن، لافتاً إلى أن المستشفى تعمل على تطوير شبكات المياه في كافة أروقتها ضمن الخطة الاستراتيجية لها ولسد احتياجات المستشفى من مياه التحلية.

بدوره، أشار مدير دائرة الهندسة والصيانة المهندس ناصر الشرافي إلى أن المستشفى عملت على سد احتياجاتها من خلال تشغيل المحطة الجديدة مع القديمة بسعة 40 كوب يومياً تستخدمه لكافة الأغراض المختلفة داخل أروقة المستشفى، مبينا بأن المستشفى تطمح للتعاون المشترك مع المؤسسة في المشاريع القادمة.

من جهته، أكد مدير الشئون الإدارية والمالية الدكتور كمال النونو بتشغيل المحطة الجديدة نكون قد عمدنا على سد احتياجات المستشفى من مياه التحلية بجميع مرافقها بما فيها التوسعة الجديدة في المباني والأقسام، موضحاً حرص المستشفى للتعاون مع العمل ضد الجوع في قطاع المياه والقطاعات الأخرى، ومشيراً إلى أهمية هذا التعاون لما يحققه من مصلحة عامة تعود بالفائدة على تطوير الخدمات الصحية لأهلنا بشمال غزة.

وتمت عملية فحص وتدقيق المحطة والانطلاق بتشغيلها حيث عمدت على سد كميات العجز في مياه التحلية لكافة أقسام المستشفى.