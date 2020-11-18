وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي: تشغل محطة التحلية الجديدة بقدرة 30 كوب يومياً وكالة الرأي الفلسطينية مختبرات مستشفى الاندونيسي تجري أكثر من (32) ألف فحص مخبري وكالة الرأي الفلسطينية "المتابعة الحكومية" تُشكّل لجنة مشتركة مع المزارعين والتجار وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث سٌبُل التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "مرور الوسطى" تنظم طابور أركان لعناصرها وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تفتتح دورة "الأمن والمجتمع" للرتب السيادية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق مسابقة بحثية دولية حول التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ 7 مخالصات عمالية بقيمة 13325 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى يبحث تعاونه مع جمعية العيون لتأهيل المعاقين بصرياً

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:07

تعليم الوسطى
تعليم الوسطى

الوسطى- الرأي

بحثت مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج،  التعاون المشترك ومساعدة الطلبة المعاقين بصرياً وضعاف البصر في ظل جائحة كورونا مع وفد من جمعية العيون لتأهيل المعاقين بصرياً ومكافحة العمى ضم كل من رئيس مجلس الإدارة د. وليد خليل الحمامي و د. محمد الكاشف، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

 وفي بداية اللقاء رحب مدير التربية والتعليم بالوفد وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكافة المؤسسات والجمعيات التي تخدم المجتمع وخاصة أبنائنا الطلبة والمعلمين وتحديداً شريحة الطلبة المعاقين بصرياً وضعاف البصر والعمل معاً على توفير كافة الوسائل التعليمية والأدوات التي تمكنهم من مواصلة دراستهم اسوة بزملائهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟