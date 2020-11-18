تعليم الوسطى يبحث تعاونه مع جمعية العيون لتأهيل المعاقين بصرياً

الوسطى- الرأي

بحثت مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، التعاون المشترك ومساعدة الطلبة المعاقين بصرياً وضعاف البصر في ظل جائحة كورونا مع وفد من جمعية العيون لتأهيل المعاقين بصرياً ومكافحة العمى ضم كل من رئيس مجلس الإدارة د. وليد خليل الحمامي و د. محمد الكاشف، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

وفي بداية اللقاء رحب مدير التربية والتعليم بالوفد وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكافة المؤسسات والجمعيات التي تخدم المجتمع وخاصة أبنائنا الطلبة والمعلمين وتحديداً شريحة الطلبة المعاقين بصرياً وضعاف البصر والعمل معاً على توفير كافة الوسائل التعليمية والأدوات التي تمكنهم من مواصلة دراستهم اسوة بزملائهم.