السعودية تطلق أول دوري كرة قدم للنساء

أطلقت السعودية أول دوري كرة قدم للسيدات، يوم الثلاثاء، ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويشارك في الدوري 24 فريقا تضم 600 لاعبة الرياض وجدة والدمام. وكان قد تم تأجيل انطلاق الدوري في وقت سابق بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لموقع “بي بي سي” لم تبث المباريات الأولى التي جرت الثلاثاء على التلفزيون، ولكن وسائل الإعلام المحلية وصفتها بأنها خطوة أولى في طريق مشاركة المرأة في الرياضة.

وتتنافس فرق المدينة الواحدة فيما بينها قبل المواجهات الوطنية التي تمنح على إثرها الكأس للفائز في النهائي، وجائزة 500 ألف ريال سعودي.

وكانت النساء السعوديات ممنوعات من حضور مباريات كرة القدم في الملاعب حتى عام 2018.

وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة الرياض كالتالي:

فيما جاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة جدة كالتالي: