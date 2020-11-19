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ويلز تجتاز فنلندا بثلاثية وتصعد للقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:25

ويلز تجتاز فنلندا بثلاثية وتصعد للقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية
ويلز تجتاز فنلندا بثلاثية وتصعد للقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية

صعد منتخب ويلز للقسم الأول في النسخة المقبلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه منتخب فنلندا اليوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة في القسم الثاني من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل أيرلندا مع ضيفتها بلغاريا بدون أهداف.

وحافظ منتخب ويلز على صدارة للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، ليصعد رسميا إلى القسم الأول في البطولة، في حين تجمد رصيد المنتخب الفنلندي عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وجاء المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث بثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطة على المنتخب البلغاري، متذيل الترتيب، الذي هبط للقسم الثالث في النسخة المقبلة للمسابقة القارية.

في العاصمة الويلزية كارديف، اضطر منتخب فنلندا للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 12، عقب طرد لاعبه يير أورونن، ليستغل منتخب ويلز النقص العددي في صفوف منافسه، عقب تسجيل هاري ويلسون الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة .29

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف دانيال جيمس الهدف الثاني لويلز في الدقيقة 63، قبل أن يقلص تيمو بوركي الفارق، بإحرازه هدفا للمنتخب الفنلندي في الدقيقة .63

وأكد كيفر مور حصول المنتخب الويلزي على النقاط الثلاث، عقب إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة .84

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