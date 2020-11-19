وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء دافئة اليوم وماطرة غدًا وكالة الرأي الفلسطينية سلطعون صيني يهاجم منزل سيدة ألمانية والشرطة تتدخل وكالة الرأي الفلسطينية فيل يوقف حافلة لسرقة الموز في وضح النهار وكالة الرأي الفلسطينية صلاح والنني ما زالا إيجابيين بكورونا وكوكا ينضم إليهما وكالة الرأي الفلسطينية ثنائية لوكاكو ترسل بلجيكا إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية وكالة الرأي الفلسطينية ويلز تجتاز فنلندا بثلاثية وتصعد للقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية وكالة الرأي الفلسطينية السعودية تطلق أول دوري كرة قدم للنساء وكالة الرأي الفلسطينية ظهور عدوى جلدية لدى المراهقين والشباب من مرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عيب تقني خطير في خدمة "تويتر" الجديدة! وكالة الرأي الفلسطينية إحذروا التدخين يؤدي إلى تفاقم عدوى کورونا في الشعب الهوائية
أخبار » الرياضة و الملاعب

ثنائية لوكاكو ترسل بلجيكا إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:30

ثنائية لوكاكو ترسل بلجيكا إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية
ثنائية لوكاكو ترسل بلجيكا إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

أكد روميلو لوكاكو مكانته كمهاجم بارز في منتخب بلجيكا بعدما سجل ثنائية ساعدت فريقه في حجز مقعده في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم العام المقبل بالفوز 4-2 على الدنمرك اليوم الأربعاء.

وزاد لوكاكو رصيده كهداف تاريخي لبلجيكا بثنائية في الشوط الثاني، بينما سجل يوري تيلمانس وكيفن دي بروين هدفين اخرين.

وجاءت أهداف الدنمرك عبر يوناس فيند في الدقيقة 17 بضربة رأس من مدى قريب، بينما أهدت بلجيكا الهدف الثاني للضيوف بهدف عكسي إثر خطأ هزلي للحارس تيبو كورتوا قبل أربع دقائق من النهاية.

وتصدرت بلجيكا المجموعة الثانية في القسم الأول بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيها، لتتأهل إلى قبل نهائي البطولة في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل إلى جوار فرنسا بطلة كأس العالم والبطلتين السابقتين إيطاليا وإسبانيا.

وبدأت بلجيكا المباراة بشكل مثالي عندما منحها تيلمانس التقدم بعد ثلاث دقائق بتسديدة في مرمى زميله في ليستر سيتي كاسبر شمايكل حارس الدنمرك.

ومالت الكفة إلى صالح الدنمرك في الشوط الأول بفضل إدراك فيند التعادل وصناعة الفريق الضيف عدة فرص.

لكن بلجيكا استعادت تقدمها عندما ساهم تيلمانس ودي بروين في الهدف الثاني إلى لوكاكو في الدقيقة 56 من ركلة حرة تم تنفيذها سريعا وسط غفلة دفاع الدنمرك.

ومرر تيلمانس الكرة إلى دي بروين الذي حولها إلى لوكاكو وتصدى شمايكل لتسديدة مهاجم إنتر ميلان لكنها ارتدت من فوقه إلى داخل المرمى.

وأضاف لوكاكو هدفه 57 مع بلجيكا بضربة رأس قوية في الدقيقة 70 ثم تقلص الفارق عندما فشل كورتوا في السيطرة على تمريرة ناصر شاذلي لتمر من تحت قدمه إلى داخل الشباك.

ولم تدم آمال الدنمرك في إدراك التعادل طويلا حيث أضاف دي بروين الهدف الرابع لصاحبة الأرض.

رويترز

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟