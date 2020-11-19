ثنائية لوكاكو ترسل بلجيكا إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

أكد روميلو لوكاكو مكانته كمهاجم بارز في منتخب بلجيكا بعدما سجل ثنائية ساعدت فريقه في حجز مقعده في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم العام المقبل بالفوز 4-2 على الدنمرك اليوم الأربعاء.

وزاد لوكاكو رصيده كهداف تاريخي لبلجيكا بثنائية في الشوط الثاني، بينما سجل يوري تيلمانس وكيفن دي بروين هدفين اخرين.

وجاءت أهداف الدنمرك عبر يوناس فيند في الدقيقة 17 بضربة رأس من مدى قريب، بينما أهدت بلجيكا الهدف الثاني للضيوف بهدف عكسي إثر خطأ هزلي للحارس تيبو كورتوا قبل أربع دقائق من النهاية.

وتصدرت بلجيكا المجموعة الثانية في القسم الأول بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيها، لتتأهل إلى قبل نهائي البطولة في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل إلى جوار فرنسا بطلة كأس العالم والبطلتين السابقتين إيطاليا وإسبانيا.

وبدأت بلجيكا المباراة بشكل مثالي عندما منحها تيلمانس التقدم بعد ثلاث دقائق بتسديدة في مرمى زميله في ليستر سيتي كاسبر شمايكل حارس الدنمرك.

ومالت الكفة إلى صالح الدنمرك في الشوط الأول بفضل إدراك فيند التعادل وصناعة الفريق الضيف عدة فرص.

لكن بلجيكا استعادت تقدمها عندما ساهم تيلمانس ودي بروين في الهدف الثاني إلى لوكاكو في الدقيقة 56 من ركلة حرة تم تنفيذها سريعا وسط غفلة دفاع الدنمرك.

ومرر تيلمانس الكرة إلى دي بروين الذي حولها إلى لوكاكو وتصدى شمايكل لتسديدة مهاجم إنتر ميلان لكنها ارتدت من فوقه إلى داخل المرمى.

وأضاف لوكاكو هدفه 57 مع بلجيكا بضربة رأس قوية في الدقيقة 70 ثم تقلص الفارق عندما فشل كورتوا في السيطرة على تمريرة ناصر شاذلي لتمر من تحت قدمه إلى داخل الشباك.

ولم تدم آمال الدنمرك في إدراك التعادل طويلا حيث أضاف دي بروين الهدف الرابع لصاحبة الأرض.

رويترز