الاقتصاد: تشكيل لجنة فنية مشتركة لفحص صهاريج الوقود بغزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة تشكيل لجنة فنية مشتركة لفحص صهاريج الوقود في قطاع غزة.

وقال مدير عام الصناعة بالوزارة رائد الجزار، خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بحضور الإدارة العامة للبترول وجهاز الدفاع المدني، أن هناك أهمية كبيرة لفحص الصهاريج لخطورتها على المواطنين.

وأكد الجزار على ضرورة التوافق والتنسيق بين الإدارة العامة للصناعة والإدارة العامة للبترول والدفاع المدني لإلزام أصحاب صهاريج الوقود بإتباع المواصفة الفلسطينية الخاصة بذلك، والإسراع بالتراخيص في الإدارة العامة للصناعة حتى نهاية الأسبوع القادم، للبدء بعملية فحص الصهاريج.

وأوضح حسن أبو عفش عن الإدارة العامة للبترول، أن سيارات نقل الوقود في القطاع 125 سيارة لنقل صهاريج الوقود، وأن عدد الشركات الفاحصة لصهاريج نقل الوقود هي 5 شركات.

ودعا محمد المغير عن جهاز الدفاع المدني، إلى تصويب المختبرات ومن ثم تقسيم السيارات على المختبرات ليتسنى للجنة فحص هذه الصهاريج حتى نهاية العام.