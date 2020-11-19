"هيئة الشباب والثقافة" تدعو لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الطفل الفلسطيني

غزة- الرأي

دعت الهيئة العامة للشباب والثقافة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الطفل الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه، وذلك في يوم الطفل العالمي الذي يصادف غدا الجمعة.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام بغزة، اليوم الخميس: "إن العالم يحتفل في العشرين من نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمي، مطالبين بتخصيص هذا اليوم لزيادة التفاهم والتآخي على نطاق العالم بين الأطفال وللتأكيد على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية للأطفال".

وأشارت إلى أن أطفال العالم يحتفلون في هذا اليوم في سلام وأمان وحقوق مكفولة خلافا لما يحتفل به أطفال فلسطيني والذين يُحرمون من أبسط حقوقهم التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل المقرة في مثل هذا اليوم قبل 30 سنة، ووقعت عليها 192 دولة.

وأطلقت الهيئة نداءً للدول الموقعة على الاتفاقية، والتي دعت فيه إلى وقف استهداف الأطفال في فلسطين، والتنكيل بهم، وقتلهم، وهدم منازل عائلاتهم، ومصادرة حريتهم، ومنعهم من الوصول الآمن لمدارسهم، وحرمانهم من أدنى الحقوق بفعل الاحتلال.

كما طالبت الهيئة المؤسسات الدولية الساهرة على حقوق الأطفال، وفي مقدمتها "اليونيسف" و"إنقاذ الطفل"، بالتحرك لحماية الأطفال، وإجبار دولة الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى المعتقلين منهم.

ودعت العالم أن يخرج عن صمته على جرائم الاحتلال وعدوانه المتلاحق وحصاره الظالم ، وأن ينعم أطفال فلسطين بالأمن والاطمئنان كما أطفال العالم.

وحثّت الهيئات الرسمية والأهلية والإعلامية الوطنية على تفعيل الجهود لتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، ومنع كافة أشكال استغلالهم، ووقف تسربهم المدرسي، وعدم تشغيلهم بخلاف القانون، كونهم أمل الغد والاحتياطي الأغلى.