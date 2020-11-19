تربية الوسطى تعزز تعاونها مع شرطة الحراسات بالوسطى

الوسطى- الرأي

بحث مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، مع وفدٍ من إدارة شرطة الحراسات بالمحافظة الوسطى، التعاون المشترك وأفضل السبل لحماية المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كورونا وخطة العودة الآمنة للمدارس.

و رحب الحاج خلال استقباله بوفد شرطة الحراسات وشكر تعاونهم مع مديرية التربية والتعليم والتنسيق المستمر في إنجاح المسيرة التعليمية وتوفير الجو المناسب من الأمن والاستقرار داخل وخارج المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأكد على استمرار التواصل مع الإخوة في الشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى ومنهم شرطة الحراسات للعمل معاً على حل كافة الإشكاليات التي قد تعترض المسيرة التعليمية خلال خطة العودة الآمنة وتذليل كافة الصعاب أمام أبنائنا الطلبة حتى نخرج من هذه الجائحة بسلام.

من جانبه شكر الوفد مديرية التربية والتعليم بالوسطى على حسن الاستقبال وقدم التهنئة بعودة التعليم الوجاهي، وأكد أن شرطة الحراسات ستواصل التنسيق والتعاون التام مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى لإنجاح المسيرة التعليمية وحماية المؤسسات التعليمية خاصة خلال هذه الفترة الحساسة من جائحة كورونا.