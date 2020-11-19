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الاقتصاد تناقش مع بلدية غزة مشاكل أصحاب الحرف والصناعات

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:40

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

غزة- الرأي

ناقشت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مع بلدية غزة واتحاد الصناعات، المشاكل التي تواجه أصحاب الحرف وسبل التعاون المشترك بينهم.


وأكد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد د رائد الجزار، أن هذا الاجتماع هو لتقريب وجهات النظر والتنسيق الدائم بين الإدارة العامة للصناعة والبلدية، من أجل الوقوف مع أصحاب الحرف.


وأوضح مدير دائرة التراخيص في وزارة الاقتصاد بهاء الجدبة، أن هناك تجاوب كبير من قبل البلدية مع الوزارة للمشاكل التي تم طرحها ويعاني منها أصحاب الحرف.


ووعدت بلدية غزة خلال اللقاء بتقديم تسهيلات لقطاع الصناعات والإنشاءات الثقيلة، وكذلك تقسيط رسوم والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه أصحاب الحرف.


وتم التوافق خلال الاجتماع على استمرار التواصل لحل أي مشاكل يواجهها أصحاب الحرف واتحاد الصناعات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت الصناعية بين الطرفين.
 

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