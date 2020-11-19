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الزراعة والاقتصاد تُغلق ورش تصنيع أعلاف مخالفة

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:00

الزراعة والاقتصاد تُغلق ورش تصنيع اعلاف مخالفة
الزراعة والاقتصاد تُغلق ورش تصنيع اعلاف مخالفة

غزة- الرأي

أجرت وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمباحث، جولة شاملة على عدد من ورش ومعامل تصنيع الاعلاف في قطاع غزة.


وخلال الجولة جرى اغلاق العديد منها لحين تصويب أوضاعها الفنية، والقانونية والحصول على التراخيص اللازمة للعمل وفق شروط وزارتي الزراعة،و الاقتصاد الوطني.
و شملت الجولة أربع ورش ومعامل تصنيع صغيرة في مختلف مناطق قطاع غزة.


وتأتي هذه الجولات استكمالاً لجهود وزارة الزراعة المستمرة والدائمة في الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعية وخاصة الاعلاف لما لها من أهمية كبيرة لدى مربي الثروة الحيوانية.


وتقوم الوزارة بشكل دوري ومستمر بفحص جميع الاعلاف المستوردة، الى قطاع غزة او المصنعة محليا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الصحيحة،حيث قامت الوزارة بإتلاف العديد من كميات الاعلاف المخالفة خلال الفترة الماضية والتي ثبت وجود مشاكل بها، أو غير مطابقة للمواصفات.
 

الزراعة والاقتصاد تُغلق ورش تصنيع اعلاف مخالفة 126358777_3543227029090025_7693958195383814592_n 126278942_3543226899090038_31004094044805774_n 126088281_3543226749090053_6246932407240586352_n
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