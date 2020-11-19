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وكيل وزارة الزراعة يؤكد على التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:42

وكيل وزارة الزراعة يؤكد على التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر
وكيل وزارة الزراعة يؤكد على التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، على سياسة وزارته في دعم المزارع وحماية المنتج الوطني، وأهمية التوازن بين المزارع ثم المستهلك والتاجر، مشيراً إلى ضرورة تشكيل جسم تعاوني يمثل المزارعين للدفاع عن مصالحهم ويجعلهم شركاء الوزارة في بعض القرارات التي تخص عملياتهم الزراعية.


جاء ذلك خلال لقاء القدرة بممثلين عن المزارعين في مكتبه بغزة، حيث تم مناقشة الموضوعات التي تهمهم والبحث في المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة.


وركز المزارعون في حديثهم على حماية المنتج المحلي والسماح بتصدير المزيد من منتجاتهم للخارج، إضافة إلى الرقابة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن البحث في كيفية تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها في الحروب والكوارث الطبيعية.
 

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