أتلتيكو مدريد ضد برشلونة.. جريزمان يبحث عن فك العقدة فى قمة الليجا

يبحث النجم الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسبانى، عن فك العقدة التي تلازمه أمام فريقه السابق أتلتيكو مدريد وتسجيل أول أهدافه فى مرمى الروخى بلانكوس خلال المواجهة النارية المقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدا السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن جريزمان خاض طوال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب بقميصها 10 مباريات أمام أتلتيكو مدريد، لم يستطع خلالها تسجيل أى أهداف.

أضافت الصحيفة أن المهاجم الفرنسى لعب أمام الروخي بلانكوس 8 مواجهات بقميص ريال سوسيداد ومرتين بقميص البارسا بدون هز شباكه.

وانضم جريزمان إلى صفوف أتلتيكو مدريد فى صيف 2014 لمدة 5 مواسم حتى عام 2019، قبل انتقاله إلى برشلونة.

وشارك جريزمان مع أتلتيكو مدريد فى 257 مباراة، مسجلا 133 هداف وصنع 50.

ويحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، بينما برشلونة، فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ويغيب الثنائى الأوروجوايانى لويس سواريز ولوكاس توريرا، عن صفوف أتلتيكو مدريد، خلال مواجهة برشلونة، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدهما فى معسكر منتخب بلادهما، لخوض التصفيات المؤهلة، لنهائيات كأس العالم 2022.