الجماهير تهاجم جريزمان أثناء مغادرة التدريبات بسبب ميسى

هاجم بعض جماهير فريق برشلونة الإسبانى، الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الفريق الكتالونى، أثناء مغادرته التدريبات مساء الخميس، بسبب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، حيث نشرت شبكة "GOL" الإسبانية، فيديو للجماهير تلتف حول سيارة جريزمان خلال خروجه من المدينة الرياضية بعد المشاركة في المران وهى تصيح "ميسي محترم".

وكان النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، عبر عن غضبه بعد إتهامه بأنه السبب في العديد من المشاكل داخل النادى الكتالونى خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث ميسي للعديد من وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره عقب وصوله إلى مطار برشلونة أمس الأربعاء، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في الفوز على نظيره البيروفى 2-0، فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال ميسي ردا على تصريحات الوكيل السابق للفرنسى أنطوان جريزمان وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في النادى".

وكان إريك أولھاتس، الوكیل السابق للفرنسى أنطوان جريزمان، اتھم میسي مؤخرا بأنه يتحكم في كل شيء داخل برشلونة قائلا "وصل أنطوان إلى ناد يعاني من مشاكل خطیرة حیث يتحكم میسي في كل شيء".

أضاف أولهاتس "إنه إمبراطور وملك في آن واحد ولم يرى وصول جريزمان بعیون جیدة، موقف میسي كان مؤسفا".