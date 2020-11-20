ليفربول: لا وقت للراحة.. استعدادات مواجهة ليستر تبدأ من الآن رغم الغيابات

يستعد فريق ليفربول الإنجليزى، لمواجهة ليستر سيتى، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، مساء الأحد المقبل، مع وجود غيابات وإصابات بين لاعبى الفريق على رأسهم النجم المصرى محمد صلاح، المصاب حاليا بفيروس كورونا.

ونشر حساب الريدز على تويتر، صورا من تدريبات الفريق اليوم، الخميس، أتبعها بتعليق: "لا وقت للراحة، الاستعدادات لمواجهة ليستر سيتى تبدأ من الآن".

وكان الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تلقى دفعة معنوية كبيرة بعد عودة بعض اللاعبين المصابين لمركز التدريبات الجديد "AXA"، وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أنه تواجد الثلاثى فابينيو وتياجو ألكانتارا وهندرسون فى مركز تدريبات أكسا اليوم، الخميس، أضافت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم التأكد من جاهزية الثلاثى للعودة للمشاركة من جديد فى ليفربول، إلا أن عودتهم بمثابة دفعة معنوية كبيرة للريدز، موضحة أن كلوب سيكشف موقفهم من المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بالمؤتمر الصحفى غدا الجمعة.

كما حقق أليكس أوكسليد-تشامبرلين تقدما جيدا حيث فى طريقه إلى الشفاء التام، حيث واصل لاعب خط الوسط إعادة التأهيل بسبب إصابة الركبة التى تعرض لها خلال المعسكر التدريبى قبل بداية الموسم فى النمسا.



ويعانى ليفربول، من عديد الإصابات، فى مقدمتهم النجم المصرى محمد صلاح، الذى يعانى من فيروس كورونا المستجد، بجانب عدد كبير من اللاعبين أمثال: فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.



ويستعد ليفربول لمواجهة نارية أمام ليستر سيتي، فى الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزي، مساء الأحد المقبل، قبل أن يستضيف فريق أتاتلانتا الإيطالى، مساء الأربعاء المقبل، فى الجولة الرابعة من مجموعات دورى الأبطال.

ويحتل ليفربول، المركز الثالث، بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الموسم الحالى، برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر ليستر سيتي، برصيد 18 نقطة.