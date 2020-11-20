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بلدية غزة تقوم باعمال صيانة لشارع زكي خيال بالرمال

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:07

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غزة-الرأي


قامت بلدية غزة باعمال صيانة لشارع زكي خيال في حي الرمال غرب المدينة من شارع القنال شرقاً وحتى البوابة الشمالية لجوازات الشرطة ( مدينة عرفات للشرطة )، وتم إستخدام نحو 90 طناً من مادة الاسفلت الساخن في أعمال صيانة الشارع المذكور ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه بلدية غزة بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf

وبينت البلدية أن الشارع يخدم عدة مدارس تابعة للحكومية ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) .
وكانت بلدية غزة قد أنجزت صيانة عدة شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة ضمن مشروع صيانة الطرق أبرزها: شارع عز الدين القسام ومفترق مستشفى الشفاء، ونهاية شارع أحمد عبد العزيز ( مستشفى الولادة)، وشارع الوحدة، وشارع يافا، وشارع الطواحين، وشارع عمر المختار، وشارع الاقصى ( الصناعة)، ومفترق السرايا، وشوارع أخرى في مناطق مختلفة من المدينة .
 

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