أتلتيكو مدريد يسعى لفك العقدة أمام برشلونة فى الدوري الإسباني الليلة

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، على ملعب واندا ميتروبوليتان، الليلة في تمام العاشرة مساء، لخوض مباراة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مهمة حل العقدة بالنسبة للأرجنتينى دييجو سيميونى مدرب الفريق المدريدى، الذى لم يتمكن من الفوز على البارسا سوى في 3 مباريات من أصل 28 لقاء جمعهم منذ عام 2011.

ورغم تقدم الفريق المدريدى على غريمه الكتالونى منذ بداية الموسم، حيث يحتل فريق دييجو سيميونى المركز الثالث فى ترتيب الليجا بينما يحتل البارسا المركز الثامن بفارق 6 نقاط، إلا أن مواجهة البلوجرانا دائما تشكل عقدة للمدرب الأرجنتينى منذ توليه قيادة الروخيبلانكو فى ديسمبر 2011.

حيث حقق دييجو سيميوني الفوز على فريق برشلونة ثلاث مرات فقط فى المسابقات الرسمية، منذ أن تولى تدريب الروخى بلانكوس فى ديسمبر 2011، على الرغم من أنهما تقابلا فى 28 مباراة، انتهت 10 منها بالتعادل و15 فوزا للبارسا وثلاثة انتصارات فقط للفريق المدريدى، وهى أسوأ إحصائية للمدرب الأرجنتينى أمام جميع الفرق.

وعلى الجانب الأخر يدخل رونالد كومان مدرب برشلونة مباراة الليلة، على أمل استغلال نقطة ضعف دييجو سيميونى، بالإضافة إلى غياب النجم الأوروجويانى لويس سواريز عن صفوف أتلتيكو مدريد بسبب إصابته بفيروس كورونا، في تحقيق الفوز، للاقتراب من المربع الذهبى والمنافسة على اللقب من جديد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، بينما برشلونة، فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة.