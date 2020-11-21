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يوفنتوس يسعى للعودة للمربع الذهبى أمام كاليارى اليوم

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:55

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يستضيف يوفنتوس نظيره كاليارى، على ملعب يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا الربع مساء، اليوم السبت، لخوض مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، في أولى مباريات الكالتشيو بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، يوم الأربعاء الماضى.

ويأمل أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس في الفوز بمباراة اليوم، للاقتراب من المربع الذهبى والعودة للمنافسة على اللقب من جديد، بعد البداية السيئة للموسم، والابتعاد عن المراكز الأولى، بسبب كثرة الإصابات وغياب النجم البرتغالى كريتسيانو رونالدو الذى يعد أحد أهم أعضاء البيانكونيرى، عن صفوف السيدة العجوز لمدة أسبوعين، عندما أصيب بفيروس كورونا.

وكان المدرب الإيطالى قد تلقى أنباء سعيدة تمنحه دفعة قوية، قبل مواجهة كاليارى، بعودة الثنائي فيديريكو كييزا وباولو ديبالا للتدريب مع الفريق واستعدادهم للمشاركة فى مواجهة الليلة.

وعلى الجانب الأخر يعلم كالياري جيدا أنه يواجه خصم قوى، ويعلم مدي صعوبة اللقاء، ولكنه سيسعى لبذل أقصى جهد، لتقديم مباراة طيبة، لتحقيق أفضل نتيجة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان متصدر البطولة، بينما يحتل كاليارى المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

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