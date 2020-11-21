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إيسكو يقرر الرحيل عن ريال مدريد فى الميركاتو الشتوى

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:57

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قرر فرانشيسكو إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل خروجه من حسابات المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيسكو أبلغ إدارة ريال مدريد بقرار مغادرته الفريق فى الميركاتو الشتوى، عن طريق والده ووكيل أعماله، والذى طلب منهم النظر إلى العروض التى سوف تصل إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن نجم الفريق الملكى أخبر زيدان، برغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، والذى لم يبدى أى اعتراض على قرار اللاعب، بل تفهم وجهة نظره فى الرحيل من أجل خوض تجربة جديدة فى مسيرته الكروية.

وارتبط إيسكو بالرحيل إلى فريق إيفرتون الإنجليزي، الذى يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى السابق لريال مدريد، نظرا للعلاقة القوية بين الطرفين، ولكن الأخير نفى هذه التقارير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، قائلا: "لا توجد أى رغبة للتعاقد مع الإسبانى إيسكو خلال الفترة المقبلة، ليس صحيحا أننا نسعى وراء اللاعب، لم نبدأ بعد بالتفكير بمتطلبات الفريق لسوق الانتقالات، لذا فإن هذه التعليقات هى مجرد هراء".

ويتعرض إيسكو لانتقادات عنيفة من قبل جماهير ريال مدريد، بسبب تراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعله خارج حسابات الفرنسي زيدان، وأصبح حبيسا لدكة البدلاء.

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