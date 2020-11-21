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كيفية استخدام ميزة "رفع اليد" فى اجتماعات Zoom

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:12

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ما زالت ميزات الاجتماعات الطبيعية خاصة المتعلقة بالأمور التعليمية موجودة الكترونيا، ففي اجتماعات اليوم الافتراضية التي تُعقد عبر برامج الفيديو والصوت، لا تزال طريقة  رفع يدك قبل التحدث سارية، وعندما تستخدم Zoom للمشاركة في اجتماع عن بعد، فإن استخدام وظيفة "رفع اليد" هى أفضل طريقة لضمان إبداء رأيك دون الحاجة إلى مقاطعة منتصف الاجتماع.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "business insider"، فإنه ببساطة يضع رمزًا صغيرًا بجانب اسم المستخدم الخاص بك، ويتيح لمديري الاجتماع معرفة أن لديك سؤالاً أو إدخالاً أو تحتاج إلى بعض الاهتمام بطريقة أخرى عندما يكون ذلك ممكنًا، وهنا نرصد كيفية رفع يدك في Zoom على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي:
 
1. أثناء الاجتماع، اضغط فوق الرمز المسمى "المشاركون" في أسفل منتصف شاشة الكمبيوتر أو الهاتف.
 
2. في الجزء السفلي من النافذة  اضغط فوق الزر المسمى "رفع اليد"، يدك الرقمية مرفوعة الآن.. اخفضها بالضغط فوق الزر نفسه، المسمى الآن "اليد السفلى".

كيف ترفع يدك في تطبيق Zoom على هواتف أيفون وأندرويد

1. أثناء اجتماع على تطبيق Zoom للهاتف، اضغط على أيقونة النقاط الأفقية الثلاث، المسماة "المزيد" ، في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.
 
2. في النافذة المنبثقة أسفل الشاشة ، اضغط على "رفع اليد".
 
3. يجب الآن إخطار منظم الاجتماع برفع يدك. ستتحول أيقونة اليد إلى اللون الأزرق وسيتحول النص الموجود أسفلها إلى "اليد السفلى" أثناء رفع يدك.
 

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