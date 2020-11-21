ديوان الموظفين يعلن نتائج مجموعة من الوظائف

غزة - الرأي

أعلن ديوان الموظفين العام عن النتائج النهائية لمجموعة من الوظائف الصحية والاعلامية وفق الاعلانات الخارجية رقم 1 و 2 /2020 والإعلان الخارجي رقم 9/2020.



وكشف ديوان الموظفين عن النتائج النهائية لوظائف طبيب بشري عام وصيدلي وممرض عملي دبلوم وفني عمليات وممارس تخدير وأخصائي أشعة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي بصريات وأخصائي تحاليل طبية وسكرتارية طبية، الى جانب ثلاثة وظائف اعلامية هي مصور ومحرر لغة انجليزية وفني صوت .



وقال الأستاذ يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام أن الاعلان عن نتائج الوظائف الصحية يأتي في اطار تعزيز قدرات وزارة الصحة الفلسطينية تجاه مكافجة فيروس كورونا المستجد.



وأعرب الكيالي عن أمنياته بالتوفيق لكافة الناجحين في اطار الانضمام للوظيفة الحكومية، عبر وزارة الصحة ومختلف المؤسسات العاملة،.



جدير بالذكر أن ديوان الموظفينأعلن مؤخرا عن مجموعة من الوظائف الجديدة، ضمن الاعلانات الخارجية للعام الجاري ٢٠٢٠

للاطلاع على التفاصيل عبر موقع ديوان الموظفين العام http://www.diwan.ps