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الحكم المحلي تعزز تعاونها مع جمعية مخاتير فلسطين

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:08

الحكم المحلي تعزز تعاونها مع جمعية مخاتير فلسطين
الحكم المحلي تعزز تعاونها مع جمعية مخاتير فلسطين

غزة- الرأي

بحث وكيل الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع وفدٍ من  جمعية مخاتير فلسطين الخيرية برئاسة المختار سيف الدين أبو رمضان رئيس مجلس إدارة الجمعية  سبل تعزيز التعاون المشترك، خلال زيارة الوفد للوكيل وتهنئته بالمنصب الجديد.
وفي بداية اللقاء رحب الوكيل بوفد الجمعية المكون من عدد من المخاتير، مشيداً بدور المخاتير وانجازاتهم في الإصلاح والتوفيق بين الناس وقضاء حوائجهم.

  وقال أبو راس:  إن وزارة الحكم المحلي تولي أهمية خاصة للمخاتير في قطاع غزة لما لهم من دور مهم في المصالحة المجتمعية  وزرع المبادئ والقيم في نفوس الشباب الفلسطيني.
وأشار  إلى أن جمعية المخاتير جزء من منظومة الحكم المحلي، منوها على دورهم البارز في مهماتهم الاجتماعية.
من جهته، أكد وكيل مساعد الوزارة المستشار حسن أبو ريالة  على أهمية التعاون المشترك في الفترة القادمة ، مؤكدا أنها ستشهد دورات تدريبية للمخاتير في قضايا معينة إدارية وقانونية وقضائية.
بدوره، لفت أ. أبو رمضان إلى أن وفد جمعية مخاتير فلسطين سعداء بلقاء المهندس أحمد أبو راس بعد أن انتقل من منصب  نائب رئيس بلدية غزة إلى منصب وكيل وزارة الحكم المحلي ليصبح مجهوداته لجميع البلديات في قطاع غزة ، كما أنهم يشيدون بإنجازات الوزارة على مختلف الصعد خاصة في مجال دعم الهيئات المحلية ورجال الإصلاح والمخاتير.
وأوضح أن الجمعية بحاجة لدعم من وزارة الحكم المحلي من خلال تعاون مشترك فعال قادر على تلبية كافة الاحتياجات بما يخدم مصلحة المواطن وأكد أن جميع المخاتير جاهزون ليكونوا سنداً ودعماً للوزارة والمجتمع .

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