وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري يستهدف 264 طالباً ضمن التوعية المرورية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الرمال تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "45" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 144 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية " الاقتصاد" تضبط محطتي وقود داخل حواصل بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تشدد على أصحاب المنشآت السياحية الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعلن نتائج مجموعة من الوظائف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين اجتازا حدود قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ‏‎افتتاح الدورة الثانية في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق 34 منشأة تجارية وتوقيف 11 من أصحاب المحلات المخالفة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُغلق محل "القاضي" بجباليا لاستضافته تجمعاً مخالفاً
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي يناقش مع بلدية المغازي دعم المشاريع الاستثمارية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:11

الحكم المحلي تلتقي وفد من بلدية المغازي غزة – وزارة الحكم المحلي التقى وفد من بلدية المغازي وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس لبحث سبل دعم الوزارة للعديد من المشاريع الاستثمارية، وذلك للنهوض بواقع البلديات ومساعدتها في تحسين إيراداتها. جاء ذلك خلال
الحكم المحلي تلتقي وفد من بلدية المغازي غزة – وزارة الحكم المحلي التقى وفد من بلدية المغازي وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس لبحث سبل دعم الوزارة للعديد من المشاريع الاستثمارية، وذلك للنهوض بواقع البلديات ومساعدتها في تحسين إيراداتها. جاء ذلك خلال

غزة- الرأي

التقى وفد من بلدية المغازي وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس، لبحث سبل دعم الوزارة للعديد من المشاريع الاستثمارية، وذلك للنهوض بواقع البلديات ومساعدتها في تحسين إيراداتها.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم الوفد رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، وعضو المجلس البلدي أيمن أبو كريم، والمدير المالي موسى أبو معيلق.
وناقش الطرفان العديد من القضايا أهمها الوعي الإداري واللوجستي الذي اتبعته  بلدية المغازي للحد من تزايد إصابات جائحة كورونا.
وأشارت البلدية الى إنجازاتها والتي تمثلت بتقديم خدمة التسديد الآلي لفواتير المواطنين
بدوره، ثمن أبو راس زيارة البلدية ودورها الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية تطوير عمل البلديات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

‏‎افتتاح الدورة الثانية في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟