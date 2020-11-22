الحكم المحلي يناقش مع بلدية المغازي دعم المشاريع الاستثمارية

غزة- الرأي

التقى وفد من بلدية المغازي وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس، لبحث سبل دعم الوزارة للعديد من المشاريع الاستثمارية، وذلك للنهوض بواقع البلديات ومساعدتها في تحسين إيراداتها.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، وعضو المجلس البلدي أيمن أبو كريم، والمدير المالي موسى أبو معيلق.

وناقش الطرفان العديد من القضايا أهمها الوعي الإداري واللوجستي الذي اتبعته بلدية المغازي للحد من تزايد إصابات جائحة كورونا.

وأشارت البلدية الى إنجازاتها والتي تمثلت بتقديم خدمة التسديد الآلي لفواتير المواطنين

بدوره، ثمن أبو راس زيارة البلدية ودورها الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية تطوير عمل البلديات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين