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الحكم المحلي وبلدية البريج يناقشان التحديات الداخلية التي تواجه البلدية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:42

الحكم المحلي وبلدية البريج يناقشان التحديات الداخلية التي تواجه البلدية
الحكم المحلي وبلدية البريج يناقشان التحديات الداخلية التي تواجه البلدية

غزة- الرأي

التقى وفد من بلدية البريج وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس لبحث سبل دعم الوزارة للعديد من المشاريع الاستثمارية، وذلك للنهوض بواقع البلدية ومساعدتها في تحسين إيراداتها.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم الوفد رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك، والمستشار القانوني أ. فريد اللولو، وأعضاء من مجلس البلدي أ. تامر النباهين، أ. محمد الشافعي، أ. وسام عاشور، م. علاء عيسى.
وناقش الطرفان العديد من التحديات الداخلية التي تواجه البلدية أهمها قلة المشاريع والمنح وتوقف الدعم الخارجي؛ والاعتماد الكلي على صندوق إقراض البلديات والذي لا يغطي الحد الأدنى لاحتياجات المواطن، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة.
وأشارت البلدية الى ضرورة التعاون مع وزارة الحكم المحلي لرفع إيرادات بلدية البريج.
بدوره، ثمن أبو راس زيارة البلدية ودورها الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية تطوير عمل البلديات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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