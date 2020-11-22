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ريال مدريد المستنزف يتعادل مع فياريال بعد ركلة جزاء أخرى

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:55

ريال مدريد المستنزف يتعادل مع فياريال بعد ركلة جزاء أخرى
ريال مدريد المستنزف يتعادل مع فياريال بعد ركلة جزاء أخرى

 احتسبت ضد ريال مدريد رابع ركلة جزاء في مباراتين ليتعادل 1-1 مع مضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت ويفقد نقاطا للمباراة الثانية على التوالي.

وغاب عن فريق المدرب زين الدين زيدان سبعة لاعبين بسبب الإصابة والمرض، ومن بينهم الثلاثي سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وكاسيميرو، لكن حامل اللقب تقدم في الدقيقة الثانية بضربة رأس طائرة من ماريانو دياز.

واحتج فياريال على احتساب الهدف بسبب رفع مساعد الحكم رايته للحظات بداعي تسلل لوكاس فاسكيز، الذي لم يلمس الكرة على الإطلاق، قبل أن يرسل داني كاربخال التمريرة العرضية إلى ماريانو.

وتحسن أداء فياريال كثيرا في الشوط الثاني وبعد أن أضاع عدة فرص نجح المهاجم جيرار مورينو في التفوق على تيبو كورتوا من علامة الجزاء في الدقيقة 76 عقب مخالفة من الحارس البلجيكي ضد البديل صمويل تشوكويزي.

وواصل فياريال البحث عن هدف الفوز وكاد أن يسجله عن طريق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد، لكن كورتوا صمد ليتصدى لمحاولته.

ويحتل ريال مدريد، الذي خسر 4-1 أمام بلنسية في مباراته السابقة بالدوري، المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما يأتي فياريال ثانيا ولديه 19 نقطة.

ويتصدر ريال سوسيداد الترتيب برصيد 20 نقطة.

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