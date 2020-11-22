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تشيلسي يفوز على نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتا

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:56

تشيلسي يفوز على نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتا
تشيلسي يفوز على نيوكاسل ويتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتا

انتزع فريق تشيلسي الإنكليزي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه نيوكاسل 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة مقابل الفوز في ثلاث والتعادل في مباراتين.

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