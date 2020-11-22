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توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإنكليزي

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:57

توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإنكليزي
توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإنكليزي

انتصر توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

قدم توتنهام شوط أول مميز تكتيكيا، اعتمد خلاله الفريق على غلق المنافذ والارتداد السريع، الأمر الذي أسفر عن تسجيل هدف مُبكر عند الدقيقة 5، عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وأكمل توتنهام اللقاء على نفس النهج إلى أن تمكن من إضافة هدف ثان أحرزه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 65.

وبذلك، ارتقى توتنهام هوتسبير إلى صدارة الترتيب بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 20، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 12 في المركز العاشر.

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