الزيان: ترخيص المركبات هدفه القضاء على الفوضى الأمنية

غزة- بسام العطار- الرأي:

أكد مدير دائرة الترخيص والنقل في وزارة المواصلات م. خليل الزيان، على أهمية تسجيل وترخيص المواطنين لكافة مركباتهم بمختلف أنواعها لدى الوزارة، بهدف تنظيم سيرها على الطرقات بشكل قانوني، والقضاء على الفوضى الأمنية، خاصة في ظل التسهيلات التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام 2020، مراعاة للظروف التي يعيشها قطاع غزة في ظل الحصار وتفشي وباء كورونا.

وأوضح الزيان الزيان لـ"الرأي" من خلال مقابلة خاصة مع برنامج من أروقة الوزارات الذي تشرف عليه وزارة الإعلام، أن دائرة التراخيص تعمل على خدمة آلاف المواطنين في كل مايتعلق بعمليات التسجيل وإصدار تراخيص المركبات و السائقين و الكراجات وقطع الغيار ومدارس تعليم السياقة و المعاهد و مراكز التدريب و شركات التأجير و مكاتب السفريات و معارض السيارات واستيفاء الرسوم عن جميع أنواع التراخيص المختلفة.

وأكد على أهمية تنظيم حركة السيارات وعملية استيراد المركبات من خارج قطاع غزة، ومراقبة وتجديد تراخيصها، ومتابعة رخص القيادة للسيارات والدراجات النارية، والفحص الفني لها.

الزيان قال إن الهدف من إصدار تراخيص لكافة المركبات، هو القضاء على الفوضى الأمنية، وصولاً لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، نافياً أن يكون غاية هذه الدائرة هو الجباية فقط، بل ترتيب وتنظيم الحركة على طرقات القطاع، من حيث المتانة والسلامة للمركبة، وصلاحيتها للسير والعمل فنياً، من أجل الحفاظ على أرواح السائقين والمواطنين بشكل عام.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السائقون، بين الزيان أن وزارة النقل والمواصلات عملت على تقديم عدة تسهيلات من ثلاثة اتجاهات، أولها الاستمرار في قرار تخفيض رسوم التراخيص المطلوبة، وعدم رفع قيمتها، وثانيها هو الاستمرار في نظام التقسيط المريح، والذي يرضي كافة المواطنين، أو إعفائه من معظم المبالغ الكبيرة، خاصة للذين تراكمت عليهم استحقاق الترخيص السنوي للمركبات، بما يحقق الحالة التكاملية بين الوزارة والمواطن، وهو الاتجاه الثالث.

جودة وسرعة العمل

وعن آلية العمل وتجويده بمايحقق السرعة في الأداء والتخفيف عن المواطنين والسائقين، قال الزيان إن هناك إجراءات وخطة خاصة على وشك الانتهاء منها، من خلال تعزيز عمل المكاتب الفنية ودمجها في دوائر التراخيص المنتشرة في المحافظات، حيث يتم الانتهاء من كافة المعاملات في مكان واحد.

أيضاً سيتم العمل على تحقيق برنامج الأرشفة الإليكترونية الذي يهدف لإلغاء المعاملات الورقية، والتعامل فقط عبر البريد اليكتروني وعبر الحوسبة والتكنولوجيا الحديثة لكافة المعاملات المهمة والضرورية، والتخلص من الكم الهائل من الورق والذي يبلغ أكثر من 300 ألف ورقة.

وعن آلية عمل إدارة النقل على الطريق بما يخص الشاحنات ومكاتب التاكسيات، أوضح الزيان أنه يتم العمل على تنظيم عملها، وتسوية أوضاعها القانونية ومتابعتها، والقضاء على ظاهرة المكاتب العشوائية، مع تقديم تسهيلات للمكاتب التي تلتزم بقوانين ولوائح الوزارة بمايضمن استمرار وتنظيم وتطوير عملها، بالتعاون التام مع شرطة المرور.

أما فيما يتعلق بالمواقف العمومية، ذكر الزيان أن دائرته تعمل على ضبط وتنظيم هذه المواقف، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات، لتحسين الخدمة داخلها، مشيراً أن هناك خطة تطويرية للعام 2020، تشمل هذه المواقف، وتعريف المواطن بمواعيد ثابتة لانطلاق ووصول الحافلات والباصات، ضمن تطبيق خاص يتم إعداده مع جمعية النقل العام.

وتمكنت الأطقم الفنية من وزارة النقل والمواصلات من اكتشاف عدد من السيارات حاول أصحابها أن يسجلوها على أنها مركبات بودي واتضح أنها سيارات رسمية مسجلة في دوائر الترخيص، وتم توقيف أصحاب السيارات وحجز المركبات حتى يتم التحقيق مع أصحاب السيارات الذين جاءوا ليرخصوها على أنها سيارات بودي، وتم إحالة الملفات إلى النيابة وبعد انتهاء التحقيق تم إرجاع السيارات إلى ملاكها الأصليين.