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أوقاف الوسطى تستلم مفاتيح مسجد الأمل

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:51

أوقاف الوسطى تستلم مفاتيح مسجد الأمل
أوقاف الوسطى تستلم مفاتيح مسجد الأمل

الوسطى- الرأي

أنهت مديرية أوقاف محافظة الوسطى، اجراءات استلام مسجد الأمل "مدينة الأسرى" الواقع بمنطقة الزهراء وذلك بعد الانتهاء من بنائه من قبل اللجنة القطرية.


و شكر أ. سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى دولة قطر حكومة وشعباً، على هذه الجهود المباركة التي من شأنها أن تنصر القضية الفلسطينية وتزيد من صمود وصبر أهالي القطاع.


ودعا مسلم، سكان المدينة لعمارة المسجد الله بالصلاة والقرآن واستثمار وجود هذا الصرح في مدينتهم بإقامة الدروس العلمية والدينية؛ مؤكدا على ضرورة اتباع تعليمات الوزارة بالإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا.
 

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