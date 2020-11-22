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مباحث رفح تنجز قضية سرقة بقيمة 14 ألف شيكل

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:58

مباحث رفح تنجز قضية سرقة بقيمة 14 ألف شيكلصورة توضيحية
مباحث رفح تنجز قضية سرقة بقيمة 14 ألف شيكلصورة توضيحية

رفح- الرأي

أنجزت المباحث العامة في محافظة رفح،  شكوى سرقة أدوية طبية ومبلغ مالي بقيمة 14 ألف شيكل من داخل صيدلية طبية في المحافظة .

وقال رئيس قسم مباحث التحري في محافظة رفح النقيب بلال عوض الله، إنه وبعد ورود بلاغ السرقة من النيابة العامة ومفاده قيام مجهول بسرقة أدوية طبية ومبلغ مالي من داخل صيدلية تم تكثيف البحث والتحري حول الواقعة.

وذكر عوض الله أنه تم الاشتباه بالمدعو (م.ل) من سكان مدينة رفح حيث تم استدعاؤه وخلال التحقيق الاولي معه أقر بواقعة السرقة بالاشتراك مع شقيقه (م.ل) والمدعو (م.ر) ، وباستدعائهما حسب الأصول والتحقيق معهما أقروا بما نسب إليهما .

وأشار  إلى أنه تم إحالة القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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