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العدل تناقش الخطة التشغيلية للعام 2021

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:02

العدل تناقش الخطة التشغيلية للعام 2021
العدل تناقش الخطة التشغيلية للعام 2021

غزة- الرأي

اجتمعت لجنة إعداد الخطة التشغيلية 2021 بعطوفة وكيل وزارة العدل 
وقد اطلعت اللجنة عطوفة الوكيل على ما تم انجازه من قبل اللجنة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة بتاريخ 1/11
حيث تم إعداد تقرير بنسب الانجاز لجميع الإدارات والوحدات التنظيمية للعام 2020-11-19 ومن ثم قامت اللجنة بصياغة الأهداف التشغيلية للخطة في ضوء البرامج الإستراتيجية الكبرى التي تم اعتمادها ضمن موازنة البرامج والأداء للعام 2021، 
كما أضافت اللجنة عدداً من مؤشرات قياس الأداء الكمية والنوعية لتقييم الجودة ورضا المواطن وقياس النتائج، وقد ناقشت اللجنة في حضور عطوفة الوكيل عدداً من البرامج الاستراتيجية التي يرتأى وكيل الوزارة أهمية إدراجها ضمن الخطة التنفيذية للمرحلة المقبلة، 
كما تم الاتفاق على الجهات المرجعية لتنفيذ تلك البرامج والدور المنوط بكل جهة في عملية التنفيذ وتحقيق أهداف الوزارة، كما تطرقت اللجنة إلى دور وكيل الوزارة التوجيهي والإشرافي لأنشطة الوزارة إلى جانب الدور الإداري المنوط بمكتب الوكيل والطاقم الإداري.

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